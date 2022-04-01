Ефимов: Москва выделила землю для строительства метро, дорог и социальных объектов

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Москва в 2022 году во всех городских округах выделила более 170 гектаров земли для реализации проектов градостроения, что позволит городу продолжить развитие и обеспечить стабильной работой строительные компании. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он пояснил, что городская инфраструктура в Москве развивается за счет бюджета и частных инвестиций.

— С начала 2022 года Департамент городского имущества уже выделил более 170 гектаров земли для строительства транспортных развязок и новых линий метрополитена, возведения домов по программе реновации, а также социально значимых объектов. При этом каждый вложенный бюджетный рубль привлекает три рубля частных инвестиций, — уточнил заммэра.

По его словам, земля выделяется застройщикам, которые работают по городским заказам, договорам безвозмездного пользования аренды со сроком действия до пяти лет.

Министра столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что самые большие площади выделяются для строительства транспортных проектов. Так, около 53 гектаров предоставили для новых линий и станций метро и транспортно-пересадочных узлов, более 51 гектара — для строительства дорог. Еще порядка 32 гектаров город выделил для реализации программы реновации и почти 36 гектаров — для строительства школ, детских садов, культурных, медицинских и других объектов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Владимир Ефимов сообщил, что правительство столицы запустило мониторинг финансовой системы города, который затронет все ведущие банки. На основании полученных данных будут приниматься решения по эффективности мер поддержки.