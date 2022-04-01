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Антонов обвинил США в попытке поссорить Россию с Латинской Америкой

Араз Салехов

В мире
Антонов обвинил США в попытке поссорить Россию с Латинской Америкой
Фото: Пресс-служба Госдумы

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что американские сенаторы пытаются рассорить Москву и страны Латинской Америки, стараясь изменить формат Организации американских государств (ОАГ). Об этом в пятницу, 1 апреля, он написал в своем Telegram-канале.

— Налицо попытка законодателей посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки, — заявил российский представитель.

Напомним, что двухпартийная группа членов сената США призывает госсекретаря Энтони Блинкена лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при ОАГ на фоне спецоперации на Украине.

Российский посол отметил, что речь идет об очередном проявлении «замшелой доктрины Монро», основной частью которой является откровенное пренебрежение США интересами латиноамериканских государств и стремление навязать им свою волю, говорится в сообщении.

Аргентина и Бразилия 25 февраля выступили с отказом касательно осуждения России за проведение военной спецоперации на Украине. представитель от Аргентины не подписал заявление, так как считает, что ситуация на Украине находится вне компетенций страны.

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