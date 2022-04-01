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МИД: Политический диалог с НАТО в текущих условиях невозможен

Араз Салехов

Политика
МИД: Политический диалог с НАТО в текущих условиях невозможен
Фото: МИД РФ

Политический диалог с НАТО в текущих условиях невозможен. Рассуждения об условиях возобновления контактов также бессмысленны. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

— Все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил, — заявил он.

Кобринец также напомнил высылку российских дипломатов из Брюсселя в последние годы. Кроме того, дипломат указал, что альянс начал усиливать влияние на его восточном фланге и поставлять Украине оружие стран-членов НАТО, сообщает РИА Новости.

В пятницу, 1 апреля, представитель МИД РФ заявил, что Россия не собирается просить Евросоюз об отмене санкций, поскольку запас прочности у страны есть. По его словам, ЕС не является центром вселенной, чтобы о чем-то их просить.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в связи с обострением ситуации на Украине. Лидер страны отметил, что Москва не собирается оккупировать украинское государство, а планирует лишь демилитаризировать его.

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