МИД: Россия не будет просить ЕС отменить санкции

Фото: МИД РФ

Российская Федерация не планирует просить Евросоюз об отмене санкций, поскольку запас прочности у страны есть. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

— Просителями — в плане отмены санкций — мы выступать не будем. Запас прочности у нас имеется. Да и Евросоюз не центр вселенной. Свет клином на нем не сошелся, — цитирует дипломата РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине. Глава государства отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

Также Кобринец заявил, что антироссийские санкции Европы не входят в интересы региона и не останутся без ответа РФ. По его словам, санкции ЕС негативно влияют на их собственную жизнь. Он отметил, что в случае продолжения двусторонней конфронтации между союзом и Россией европейские регион может превратиться в зону конфликта