Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД: Россия не будет просить ЕС отменить санкции

Араз Салехов

В мире
МИД: Россия не будет просить ЕС отменить санкции
Фото: МИД РФ

Российская Федерация не планирует просить Евросоюз об отмене санкций, поскольку запас прочности у страны есть. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

— Просителями — в плане отмены санкций — мы выступать не будем. Запас прочности у нас имеется. Да и Евросоюз не центр вселенной. Свет клином на нем не сошелся, — цитирует дипломата РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине. Глава государства отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

Также Кобринец заявил, что антироссийские санкции Европы не входят в интересы региона и не останутся без ответа РФ. По его словам, санкции ЕС негативно влияют на их собственную жизнь. Он отметил, что в случае продолжения двусторонней конфронтации между союзом и Россией европейские регион может превратиться в зону конфликта

Читайте также:
Евросоюз Санкции МИД РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте