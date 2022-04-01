Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Доллар торгуется на Московской бирже по цене 80,33 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 1 апреля.

Евро при этом оценивается на 92,03 рубля. Так, европейская валюта показала снижение на 0,5 процента, а американская — на 3,45 процента. Отметим, что доллар так опустился впервые с 23 февраля.

При этом российский рынок акций в начале основной сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,36 процента — до 2 740,17 пункта, индекс РТС прибавил 1,65 процента и достиг 1 038,12 пункта, сообщает ТАСС.

В четверг, 31 марта, национальная валюта в начале торгов на Московской бирже начала укрепляться по отношению к доллару и евро более чем на один процент. Согласно данным, доллар оценивался на уровне 83,55 рубля, а курс евро — 93 рубля.

Главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что в России стоимость доллара может опуститься до значения 30 рублей из-за резкого падения российского импорта в мире и жестких ограничений на покупку. Однако эксперт отметил, что столь низкий курс американской валюты не нужен даже российскому правительству.