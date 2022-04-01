Рынок отреагировал на падение спроса на сахар снижением цены

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В настоящее время в столичных магазинах в наличии есть сахар всех ценовых категорий, спрос на него у покупателей снижается. Об этом сообщили представители одной из крупных торговых сетей.

— Мы действительно видим снижение спроса на сахар, он не столь повышен, сколько неделю назад, — рассказали они.

Представители сети пояснили, что продавцам удалось наладить поставки сахара, и на полках магазинов представлен продукт различного ценового сегмента, начиная от 70 рублей от килограмм и выше.

Там отметили, что какое-то время в продаже не было дешевого сахара, однако в наличии появился и он, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого продавцы сообщили, что в связи со снижением ажиотажного спроса на сахар цены на продукт в магазинах снизились в среднем на пять рублей за килограмм. Они пояснили, что при росте спроса покупателей поставщики могут увеличивать цены на товар для продавцов. Однако при падении спроса начинается обратный процесс, чтобы товар не залеживался надолго на полках. Отмечалось, что внутренних российских запасов хватит, чтобы закрыть все потребности населения. Поставщики отгружают увеличенные объемы продукции, чтобы рынок смог отрегулировать цены на товар.

Ранее эксперты рассказали, какие продукты могут подешеветь в ближайшее время.