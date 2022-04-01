Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные врачи за сутки вылечили 901 пациента от COVID-19

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили 901 пациента от COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 901 человека от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в оперштабе Москвы.

Так, за весь период пандемии коронавирусной инфекции в столице полностью выздоровели после перенесенной болезни более 2,5 миллиона пациентов. За прошедшие сутки в городе зарегистрировали 1038 новых случаев заражения COVID-19.

Госпитализированы в медицинские учреждения 200 человек, 75 пациентов с COVID-19 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом за минувшие 24 часа в городе от заболевания скончались 19 человек, говорится в сообщении оперштаба.

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

До этого вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков назвал факторы, которые привели к новому подъему заболеваемости коронавирусом в Китае.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества. По его словам, пандемия ковида унесла жизни более шести миллионов человек, а также разрушила благополучие людей и работу системы здравоохранения.

Позже это заявление прокомментировал эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко. Он назвал подобные заявления на фоне продолжающейся третий год пандемии коронавируса абсолютно ненаучными, а для первого лица ВОЗ — просто непозволительными.

Читайте также:
Коронавирус выздоровление число заболевших
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте