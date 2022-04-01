Столичные врачи за сутки вылечили 901 пациента от COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 901 человека от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в оперштабе Москвы.

Так, за весь период пандемии коронавирусной инфекции в столице полностью выздоровели после перенесенной болезни более 2,5 миллиона пациентов. За прошедшие сутки в городе зарегистрировали 1038 новых случаев заражения COVID-19.

Госпитализированы в медицинские учреждения 200 человек, 75 пациентов с COVID-19 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом за минувшие 24 часа в городе от заболевания скончались 19 человек, говорится в сообщении оперштаба.

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До этого вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков назвал факторы, которые привели к новому подъему заболеваемости коронавирусом в Китае.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества. По его словам, пандемия ковида унесла жизни более шести миллионов человек, а также разрушила благополучие людей и работу системы здравоохранения.

Позже это заявление прокомментировал эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко. Он назвал подобные заявления на фоне продолжающейся третий год пандемии коронавируса абсолютно ненаучными, а для первого лица ВОЗ — просто непозволительными.