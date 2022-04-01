Еще 300 парковочных мест для жителей Москвы откроют к июлю

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В столице к июлю появятся 300 дополнительных парковочных мест для жителей города. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщила пресс-служба Администратора Московского парковочного пространства (АМПП) со ссылкой на главу столичного департамента транспорта Максима Ликсутова.

Уточняется, что в общей сложности количество парковочных мест для жителей превысит 1700. Новые места будут организованы в тех районах, где москвичам сложно найти парковку для автомобиля.

— При организации парковок мы отдаем приоритет местным жителям, чтобы у них всегда была возможность оставить автомобиль рядом с домом. Каждый год по вашим заявкам мы увеличиваем число таких парковочных мест — в этом году организовали 72, к июлю сделаем еще 300, — рассказал Ликсутов.

Он пояснил, что москвичи могут подать заявку через Единый транспортный портал или муниципальных депутатов. Все они будут рассмотрены, заверил глава департамента.

Фото: пресс-служба Администратора Московского парковочного пространства

Жители города, желающие оставлять машину на таких местах, должны оформить резидентное разрешение соответствующего района. Документа также разрешает бесплатно оставлять автомобиль на всех платных уличных парковках района с 20:00 до 8:00 или круглосуточно за 3000 рублей в год, добавили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что Москва с апреля по июнь 2022 года выставит на открытые онлайн-торги 231 машино-место в отдельном подземном паркинге на Рублевском шоссе.