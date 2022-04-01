Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Еще 300 парковочных мест для жителей Москвы откроют к июлю

Анастасия Колоскова

Город
Еще 300 парковочных мест для жителей Москвы откроют к июлю
Фото: Pixabay

В столице к июлю появятся 300 дополнительных парковочных мест для жителей города. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщила пресс-служба Администратора Московского парковочного пространства (АМПП) со ссылкой на главу столичного департамента транспорта Максима Ликсутова.

Уточняется, что в общей сложности количество парковочных мест для жителей превысит 1700. Новые места будут организованы в тех районах, где москвичам сложно найти парковку для автомобиля.

— При организации парковок мы отдаем приоритет местным жителям, чтобы у них всегда была возможность оставить автомобиль рядом с домом. Каждый год по вашим заявкам мы увеличиваем число таких парковочных мест — в этом году организовали 72, к июлю сделаем еще 300, — рассказал Ликсутов.

Он пояснил, что москвичи могут подать заявку через Единый транспортный портал или муниципальных депутатов. Все они будут рассмотрены, заверил глава департамента.

Еще 300 парковочных мест для жителей Москвы откроют к июлю Фото: пресс-служба Администратора Московского парковочного пространства

Жители города, желающие оставлять машину на таких местах, должны оформить резидентное разрешение соответствующего района. Документа также разрешает бесплатно оставлять автомобиль на всех платных уличных парковках района с 20:00 до 8:00 или круглосуточно за 3000 рублей в год, добавили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что Москва с апреля по июнь 2022 года выставит на открытые онлайн-торги 231 машино-место в отдельном подземном паркинге на Рублевском шоссе.

Читайте также:
Автомобили Максим Ликсутов Парковки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте