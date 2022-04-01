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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и снеге в субботу

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и снеге в субботу
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

До конца субботы, 2 апреля, в Москве ожидаются мокрый снег и сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду. Соответствующее предупреждение сделало ГУ МЧС России по Москве.

Непогода накроет столицу с 21:00 пятницы, 1 апреля, говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве предупредили, что осадки местами будут сильными, также возможно налипание мокрого снега, усиление северо-восточного ветра и гололедица.

В связи с этим столичных автомобилистов призвали к соблюдению на дорогах дистанции и скоростного режима, а также избеганию резких маневров. Москвичей попросили обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не ставить рядом с ними машины.

31 марта ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что средиземноморский циклон «Катарина» принесет на выходных в Москву аномальное количество осадков.

А метеоролог Татьяна Позднякова назвала последний снежный день в Москве. Синоптик отметила, что 3 апреля во второй половине дня осадков станет меньше и снегопад постепенно прекратится, а температура поползет вверх.

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