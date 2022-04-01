Экономист рассказал, продолжится ли укрепление рубля

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Экономист Сергей Суверов рассказал, продолжится ли дальнейшее укрепление российской валюты. По его мнению, на серьезное продолжение укрепления рубля рассчитывать, скорее всего, не приходится.

В настоящее время в пользу российской валюты выступают несколько факторов: экспортеры продолжают продавать практически весь объем валютной выручки, а Центробанк и Минфин предприняли меры для баланса спроса и предложения иностранной валюты. Кроме того, сократился импорт, и это тоже сыграло в пользу стабилизации курса российской валюты.

При этом объемы экспорта нефти и газа в Европу в следующие недели будут уменьшаться.

— Уже сейчас идет сокращение поставок газа. Я слышал, что и нефтяники сталкиваются с логистическими трудностями. Поэтому валюта в ближайшие месяцы, наверное, должна пойти вверх относительно рубля, — отметил эксперт в комментарии «Царьграду».

Ранее директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуеваев прокомментировал ситуацию на экономическом рынке страны. По словам специалиста, в течение марта валютный курс и рынок акций стремительно стабилизировались и практически вернулись к состоянию в докризисный период, передает ФАН.

До этого аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «ВМ» назвал факторы, повлиявшие на укрепление курса рубля.