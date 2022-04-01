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«Нет ничего железобетонного»: Песков допустил возможность отмены оплаты газа только рублями

Араз Салехов

Экономика
«Нет ничего железобетонного»: Песков допустил возможность отмены оплаты газа только рублями
Фото: Администрация Президента РФ

Россия может отменить решение о переводе газовых контрактов с недружественными странами на рублевую форму оплаты в случае наступления иных переговорных условий. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

— Безусловно, если наступят иные условия, в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом, — заявил он.

При этом представитель президента добавил, что указ не имеет обратной силы, в связи с чем он не может влиять на ранее принятые договоренности, сообщает ТАСС.

В четверг, 31 марта, президент России Владимир Путин подписал указ, который обязывает недружественные страны оплачивать за энергоресурсы рублями. По его словам, теперь таким государствам придется открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

Также российский лидер подписал указ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами». Подобная инициатива дает возможность отечественным компаниям оплачивать за лизинг и покупку самолетов у иностранцев из недружественных стран в рублях.

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