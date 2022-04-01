Суд отправил блогера Запирова в СИЗО за каперство до 3 мая

Фото: СК РФ

Бабушкинский районный суд арестовал видеоблогера Хизри Запирова. Об этом в пятницу, 1 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции прокуратуры Бабушкинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 27-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, — уточнила представитель ведомства.

Она добавила, что Запиров пробудет в СИЗО до 3 мая 2022 года.

Ранее 1 апреля сообщалось, что ему предъявлено обвинение в совершении двадцати эпизодов мошенничества.

30 марта Хизри Запиров был задержан в Новой Москве. 27 января 2021 года стало известно, что блогера объявили в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве.

Он якобы возглавлял группу каперов (спортивные аналитики, делающие платные прогнозы исхода спортивных событий — прим. «ВМ»). Клиенты переводили блогеру крупные суммы денег в надежде заработать на ставках.

По словам блогера, он узнал о розыске из утренних новостей и очень удивился сообщениям о том, что он скрывается.

Хиза — автор многочисленных видео с приколами на люксовых автомобилях. В своих видео он демонстрирует зрителям развлекательные постановки и пранки.