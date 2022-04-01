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Почти 100 школьных музеев присоединились к программе Музея Победы на Поклонной горе

Анастасия Колоскова

Город
Почти 100 школьных музеев присоединились к программе Музея Победы на Поклонной горе
Фото: пресс-служба Музея Победы

Партнерами столичного Музея Победы с декабря 2021-го по март 2022 года стали 96 образовательных организаций из 35 российских регионов в рамках программы «Школьный Музей Победы». Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

По данным учреждения, больше всего заявок (22) поступило из Кемеровской области. Активность также проявили Ростовская, Пензенская, и Новосибирская области.

Руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко, чьи слова приводятся в сообщении, отметила, что программа объединяет учителей и учащихся со всей России.

— Практики работы в школьных музеях, которые демонстрируют образовательные организации на площадке Музея Победы, становятся доступны большому количеству людей. Благодаря сохранению истории в музее каждый школьник проносит истории героев через свою душу и сердце, — рассказала она.

В общей сложности, с 2019 года партнерами программы стали 1238 музеев из 85 регионов России, Белоруссии и ДНР. Образовательные организации проводят работу постоянных и временных экспозиций, а ученики занимаются научно-исследовательской деятельностью.

Программа позволяет школьным музеям поделиться опытом, найти новых партнеров и продемонстрировать свои выставки на площадке Музея Победы, добавили в пресс-службе.

22 марта в Москве стартовал фестиваль воспитательных практик «Классный час в школьном музее», организованный Музеем Победы. Мероприятие пройдет в рамках программы «Школьный музей Победы». Ожидается, что в нем примут участие свыше 1000 столичных педагогов и школьников. Конкурсантам предлагается продемонстрировать практики использования ресурса школьного музея для воспитания подрастающего поколения.

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