Более 200 гнездовий для птиц разместят на природных территориях столицы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве с 1 апреля по 31 октября пройдет акция под названием «Каждому пернатому доступное жилье». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В рамках акции планируется разместить более 200 гнездовий на природных территориях города.

— Мосприрода с 1 апреля по 31 октября запускает ежегодную акцию по развешиванию искусственных гнездовий для птиц «Каждому пернатому доступное жилье». Искусственные гнездовья можно развешивать до поздней осени. Специалисты построят новые или вернут на место отремонтированные более 200 «квартир» для пернатых, — пояснили в сообщении, передает агентство городских новостей «Москва».

По данным департамента, в прошлом году в рамках этой акции было развешено более 150 гнездовий.

18 марта в Московской области также провели акцию «Покорми птиц», в которой приняли участие свыше 20 тысяч жителей. Самыми активными участниками акции стали жители Электрогорска, всего в мероприятии приняли участие 23 городских округа. Большинство участников — школьники и воспитанники детских садов.