Мошенница притворилась дочкой пенсионера и похитила у него 260 тысяч рублей

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Россия, Московская область, Лобня Карта всех событий

Перед подмосковным судом предстанет уроженка Костромской области, обвиняемая в хищении у пенсионера 260 тысяч рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 1 апреля.

По ее словам, в полицию обратилась сотрудница банка из подмосковной Лобни. Она рассказала, что 85-летний местный житель пытался снять со счета 800 тысяч рублей.

Женщина подчеркнула, что пенсионер выглядел очень взволнованным. Прибывшие на место сотрудники полиции опросили мужчину.

Выяснилось, что ему позвонила некая женщина, представившаяся его дочерью. Она рассказала ему, что якобы стала виновницей ДТП и ей срочно нужны деньги, чтобы оплатить лечение пострадавшей в аварии женщины.

Мошенница уточнила, что ей необходим миллион рублей. Также в телефонный разговор вмешался мужчина, назвавший себя следователем.

Он рассказал потерпевшему, когда к нему приедет курьер, чтобы забрать деньги. Оперативники выяснили, что пенсионер уже отдал неизвестному молодому человеку 260 тысяч рублей и теперь ждет нового курьера, который заберет оставшуюся сумму.

Полицейские решили устроить засаду в квартире пенсионера. Женщина, приехавшая забрать деньги, была задержана.

В настоящее время возбужденное в отношении нее уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Лобненский городской суд Московской области. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, отмечает «МВД Медиа».