«Ничего не оставляла себе»: Екатерина Васильева поделилась воспоминаниями об Александре Яковлевой

Кадр из фильма «Чародеи» (1982), скриншот видео YouTube-канала «Россия 1»

Советская и российская актриса театра и кино Екатерина Васильева поделилась с «Вечерней Москвой» воспоминаниями о своей коллеге Александре Яковлевой. Актрисы вместе снимались в фильме Константина Бромберга «Чародеи» (1982 год).

— Саша была удивительным человеком. Мне кажется, что Господь одарил ее таким количеством талантов, и она их щедро использовала и щедро раздаривала. Она ничего не оставляла себе, — рассказала собеседница «ВМ».

Яковлева неустанно трудилась на совершенно разных должностях и, как вспоминает Васильева, «не переставала удивлять» этим коллег по актерскому цеху:

— Я думаю, что она очень много радости, пользы принесла людям. Царствие ей небесное… Мы будем о ней всегда молиться… Я ей очень благодарна за все. И Богу благодарна за встречу с ней на жизненном пути. Мои соболезнования родственникам.

Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни. Об этом сообщил кинорежиссер Николай Лебедев 1 апреля. По его словам, актриса болела, о чем объявляла публично. До этого сообщалось, что она долгое время боролась с раком груди. По данным СМИ, она прошла 20 курсов терапии.

Александра Яковлева родилась в Калининграде 2 июля 1957 года. Настоящая фамилия звезды — Иванес, однако широкой публике она была известна под фамилией Яковлева, которую взяла от своего деда. В 1978 году актриса выпустилась из Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии и начала карьеру в большом кино.