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«Мосволонтер» открыл набор на обучающую программу для тренеров

Александр Афонин

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«Мосволонтер» открыл набор на обучающую программу для тренеров
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ресурсный центр «Мосволонтер» открыл набор на курс развития тренерских навыков «Обучай». Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— Наша программа направлена на подготовку специалистов, которые будут помогать на занятиях по развитию компетенций, общих и функциональных инструктажах для волонтеров, — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Он отметил, что участники курса узнают о технологии создания и проведения тренингов. По окончании программы добровольцы смогут применить полученные знания и попробовать себя в роли тренера на мероприятиях ресурсного центра.

Занятия будут проводиться экспертами и активистами волонтерского сообщества. Участникам помогут составить сценарий собственного тренинга, они получат возможность развить личные и профессиональные качества, узнают секреты успешного публичного выступления и изучат основы этики тренера, передает официальный сайт мэра Москвы.

Тренинг «Обучай» начнется 18 апреля и продлится две недели. Встречи в будние дни пройдут онлайн. В выходные участников ждут интерактивные занятия в очном формате.

30 марта сеть коворкинг-центров НКО и «Мосволонтер» запустили курс по управлению персоналом и волонтерами.

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