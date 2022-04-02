Эксперт рассказал о преимуществах программы туристического кешбэка в России

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Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рассказал «Вечерней Москве» о преимуществах программы туристического кешбэка, которая продлится в России до 9 апреля.

По его словам, одно из главных преимуществ программы заключается в том, что каждый россиянин может отправиться на отдых практически в любую точку РФ.

— Это прекрасная программа по формированию спроса на новые направления и возможность заполнить заказы в межсезонье, что дает свой положительный эффект, — пояснил Волков.

Он уточнил, что с помощью одной карты можно оплатить несколько туров — кешбэк будет начислен за каждую покупку. Для этого необходимо иметь карту «Мир», оформленную в любом из банков-партнеров, и зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы.

Позже каждый участник, который выполнил предыдущие пункты, сможет оплатить стоимость поездки на любой платформе, подытожил Волков. Кешбэк вернется на карту в течение пяти дней с момента транзакции.

Продажи туров с кешбэком по России завершатся досрочно в рамках текущего этапа программы — в ночь с 8 на 9 апреля. Об этом ранее сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она напомнила, что текущее окно продаж было открыто в качестве антикризисной меры. Так, на программу были направлены дополнительные средства, чтобы россияне могли путешествовать по стране весной и в начале летнего сезона.