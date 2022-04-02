Дептранс предупредил водителей о непогоде в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве 3 апреля, в воскресенье, ожидается снегопад и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Водителей призвали быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев.

В период с полуночи и до 9:00 утра в воскресенье в Москве сохранится снег и гололед, передает Дептранс.

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столице и Московской области до утра воскресенья, 3 апреля. Причиной для продления стали ожидаемые снег, ветер и гололед.

В субботу, 2 апреля, Москва окажется под влиянием атмосферных фронтов южного циклона. Мокрый снег, повышенная облачность и сильный снег ожидаются в столице. Атмосферное давление к ночи начнет понижаться, а столбики термометров покажут значение до минус четырех градусов.

Накануне жителям столицы рассказали, когда будет последний снежный день в Москве. В беседе с «ВМ» метеоролог Татьяна Позднякова рассказала о погоде в выходные.