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Премьер Польши заявил, что санкции против России не работают

Полина Долганова

В мире
Премьер Польши заявил, что санкции против России не работают
Фото: flickr/premierrp

Санкционные меры, которые были введены Западом в отношении России, не работают. Об этом в субботу, 2 апреля, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По его словам, в качестве подтверждения его словам можно привести курс российской валюты, которая за последние дни в значительной степени отыграла резкое падение, произошедшее в конце февраля, передает РИА Новости.

До этого сотрудник Питтсбургского университета Дэн Ковалик заявил, что многие страны переходили на другие валюты в международных расчетах из-за санкций США. Он добавил, что рубль обеспечен золотом, что усиливает значение российской валюты. В то время как роль доллара будет постепенно снижаться. Ковалик отметил, что доллар, в свою очередь, подкреплен только Конституцией Соединенных Штатов и пунктом «о полном доверии».

Введение санкций в отношении Российской Федерации происходит в связи с последними событиями на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. Через несколько дней после этого российский лидер объявил о проведении специальной военной операции на территории Донбасса.

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