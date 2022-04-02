СК РФ возбудил дело о теракте после авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде

Фото: СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения украинскими военными теракта на территории Белгородской области. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

— Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), — говорится в сообщении.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте, произошло возгорание на нефтебазе в Белгороде. Он отметил, что во время пожара пострадали два человека. Им оказана медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает.

В Министерстве обороны России заявили, что ракетные удары по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские вертолеты Ми-24. По данным оборонного ведомства, утром 1 апреля два украинских вертолета вошли в воздушное пространство РФ и нанесли удары по объекту. В результате случившегося были повреждены отдельные резервуары, которые впоследствии загорелись.