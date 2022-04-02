Сергей Собянин поздравил победителей Всероссийской олимпиады

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников, победивших на Всероссийской олимпиаде. Об этом в субботу, 2 апреля, глава города написал в своем Telegram-канале.

— Ребята, город вами гордится. Спасибо учителям и родителям, — написал он.

Напомним, что сборная столичных школьников стала обладателем свыше 70 процентов наград высшего достоинства на Всероссийской олимпиаде школьников по географии. Абсолютным победителем соревнования признан одиннадцатиклассник Тимофей Морозов из школы № 171. Он набрал наибольшее количество баллов.

Помимо этого, учащиеся Москвы завоевали более 50 процентов от общего количества дипломов на финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по информатике. По информатике больше всего баллов среди своих классов набрали Иван Пискарев из школы № 2086, Антон Степанов из лицея "Вторая школа" и Федор Ромашов из школы-интерната им. Колмогорова.

Также московской сборной школьников удалось завоевать первое место в неофициальном зачете Всероссийской олимпиады по астрономии. Абсолютными победителями стали Дмитрий Тимофеев из школы №1798 "Феникс", Кирилл Рощин из школы Центра педагогического мастерства и Илья Просяной из школы "Летово".

С полным списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте Всероссийской олимпиады.