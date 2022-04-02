Трамваи двух маршрутов задерживаются на улице Дубки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Дубки Карта всех событий

Трамваи № 27 и 29 задерживаются на улице Дубки из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на путях. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Происшествие произошло в районе остановки «Префектура САО», сообщили в Дептрансе.

Ранее стало известно о восстановлении движения трамваев № 4пр, 13 и 36 на пересечении Открытого шоссе и Халтуринского проезда. Оно было изменено из-за ДТП на участке. В сообщении говорилось о временном изменении маршрутов.

Помимо этого, Дептранс сообщил, что в столице на Русаковской улице удалось восстановить движение трамваев № 7, 13 и 45. При этом до этого сообщалось о задержке трамваев по техническим причинам. Маршруты транспорта были временно изменены. Вместо указанных трамваев горожане могли воспользоваться электробусом № т14, а также автобусами № т41 и 40.