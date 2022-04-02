Движение трамваев на Русаковской улице восстановлено

В столице на Русаковской улице восстановили движение трамваев № 7, 13 и 45. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— Восстановлено движение трамваев на Русаковской улице, — говорится в сообщении.
Ранее в субботу в Дептрансе сообщали о задержке трамваев по техническим причинам. Маршруты транспорта были временно изменены. Вместо указанных трамваев горожане могли воспользоваться электробусом № т14, а также автобусами № т41 и 40.
Помимо этого, столичных водителей предупредили о надвигающемся снегопаде и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайшее воскресенье. Водителей призвали быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев. В период с полуночи и до 9:00 3 апреля в Москве сохранятся снег и гололед.
Также Дептранс сообщил о прекращении работы автобусного маршрута П122 на востоке Москвы.