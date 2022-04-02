Движение трамваев на Русаковской улице восстановлено

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Россия, Москва, Русаковская улица Карта всех событий

В столице на Русаковской улице восстановили движение трамваев № 7, 13 и 45. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Также Дептранс сообщил о прекращении работы автобусного маршрута П122 на востоке Москвы.