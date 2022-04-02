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Движение трамваев на востоке столицы восстановлено

Араз Салехов

Город
Движение трамваев на востоке столицы восстановлено
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

В столице на пересечении Открытого шоссе и Халтуринского проезда восстановили движение трамваев № 4пр, 13 и 36. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Восстановлено движение трамваев на пересечении Открытого шоссе и Халтуринского проезда, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержке трамваев из-за дорожно-транспортного происшествия на путях. В сообщении говорилось о временном изменении маршрутов.

Ранее в субботу восстановили движение трамваев № 7, 13 и 45 на Русаковской улице. До этого Дептранс сообщал, что трамваи были задержаны по техническим причинам. Вместо указанных трамваев горожане могли воспользоваться электробусом № т14, а также автобусами № т41 и 40.

Также стало известно об ожидании снегопада и сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду в столичном регионе в это воскресенье. Водителей призвали быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев.

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