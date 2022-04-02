Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Трамваи трех маршрутов задерживаются на востоке Москвы

Араз Салехов

Происшествия
Трамваи трех маршрутов задерживаются на востоке Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

Трамваи № 4пр, 13 и 36 задерживаются на пересечении Открытого шоссе и Халтуринского проезда из-за ДТП на путях. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей,— говорится в сообщении.

Ранее в субботу на Русаковской улице в Москве удалось восстановить движение трамваев № 7, 13 и 45. До этого Дептранс сообщал, что трамваи были задержаны по техническим причинам. Маршруты транспорта пришлось временно изменить. Вместо указанных трамваев горожане могли воспользоваться электробусом № т14, а также автобусами № т41 и 40.

Помимо этого, с 1 апреля временно прекратил работу музейный троллейбусный маршрут Т из-за строительных работ. В качестве альтернативы на Новорязанской улице можно воспользоваться маршрутами т22, т88 и 40. А между метро «Комсомольская» и «Бауманская» — трамваями.

Дептранс напомнил, что в столице 3 апреля, в воскресенье, ожидается снегопад и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Водителей призвали быть аккуратными на дороге.

Читайте также:
Москва Дороги Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Все мнения
О проекте