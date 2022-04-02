Песков назвал главные цели военной спецоперации на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Одна из целей военной спецоперации на Украине — спасение Луганской и Донецкой народных республик, а также восстановление их государственности в границах 2014 года. Об этом в субботу, 2 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Одна из главных целей операции — это, собственно, спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной республики, и Донецкой народной республики, — сказал он в эфире телеканала «Белоруссия 1».

Он отметил, что данная спецоперация началась лишь по просьбе властей ЛДНР. При этом Песков выразил надежду, что все цели специальной военной операции будут выполнены, сообщает РИА Новости.

Также пресс-секретарь главы государства отметил, что военный потенциал украинской армии во многом разрушен в ходе проведения российской военной спецоперации.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на по защите Донбасса. Российский лидер отметил, что данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине. По его словам, в планы России не входит оккупация украинского государства, а лишь его демилитаризация.