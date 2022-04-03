Минобороны эвакуирует находящихся в заложниках в Мариуполе иностранцев

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Принято решение помочь эвакуации иностранцев, которые находятся в заложниках у боевиков нацбатов в Мариуполе. Об этом попросил президент Турции Реджеп Эрдоган российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба России по гумреагированию на Украине — начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

— В соответствии с просьбой президента Турецкой Республики к президенту Российской Федерации Путину, принято решение оказать полное содействие в эвакуации граждан иностранных государств, находящихся в заложниках у оставшихся боевиков националистических батальонов в отдельных районах Мариуполя, — рассказал он.

Генерал уточнил, что для проведения гумоперации с 00:00 по московскому времени в воскресенье, 3 апреля, военные открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют соблюдение режима тишины. Из Бердянска иностранцы могут эвакуироваться по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Крым или на подконтрольные Киеву территории, а также морским транспортом, сообщает РИА Новости.

Минобороны сообщило, что Россия доставила на Украину почти 7,5 тысячи тонн гумпомощи. Также начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул, что на Украине уже проведены 733 гуманитарных акции.