Минобороны сообщило, что Россия доставила на Украину почти 7,5 тысячи тонн гумпомощи

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В пунктах сбора было подготовлено более 22,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, на Украину удалось доставить свыше 7489 тонн гуманитарных грузов. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости. Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 7489,3 тонны гуманитарных грузов, — сказал он.

Также Мизинцев подчеркнул, что на Украине уже проведены 733 гуманитарных акции. Так, за истекшие сутки провели девять подобных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, сообщает сайт Минобороны.

Исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Сауленко рассказал, что жители города собрали большое количество гуманитарного груза в качестве помощи только что прибывшим жителям Мариуполя. В частности, для них собрали продукты питания, одежду, обогреватели, а также бытовую технику.

Помимо этого, армия Россия доставила в один из населенных пунктов Черниговской области около семи тонн гуманитарного груза. В состав гуманитарного груза входили консервы, овощи, крупы и детское питание.