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Российские военные доставили 7 тонн гуманитарного груза в Черниговскую область

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские военные доставили 7 тонн гуманитарного груза в Черниговскую область
Фото: Минобороны РФ

Российские военные доставили в один из населенных пунктов Черниговской области около семи тонн гуманитарного груза. Об этом в субботу, 26 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Численность населения территории, куда была доставлена помощь, составляет порядка 700 человек, большинство из которых — это пенсионеры и дети.

В состав гуманитарного груза входили консервы, овощи, крупы и детское питание, передает ТАСС.

До этого постоянный представитель Крыма при президенте РФ и вице-премьер региона Георгий Мурадов сообщил, что в подконтрольных ВС РФ Херсонской и Запорожской областях Украины начали создаваться новые военно-гражданские администрации. По его словам, в этих регионах также начало транслироваться российское телевидение. Кроме того, люди в этих областях стали чаще расплачиваться российскими рублями.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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