Постпред Крыма сообщил, что в южных регионах Украины формируют новые администрации

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Постоянный представитель Крыма при президенте РФ и вице-премьер региона Георгий Мурадов сообщил, что в подконтрольных ВС РФ Херсонской и Запорожской областях Украины начали создаваться новые военно-гражданские администрации.

По его словам, в этих регионах также начало транслироваться российское телевидение. Кроме того, люди в этих областях стали чаще расплачиваться российскими рублями.

— Все это — шаги в верном направлении, ведь юго-восток Украины всегда являлся важной частью русской цивилизации, был Таврической губернией, — заявил постпред.

Он добавил, что Херсонская область, а также несколько населенных пунктов в Приазовье (Бердянск и Мелитополь) всегда входили в единый хозяйственный комплекс с Крымом.

В связи с этим необходимо консолидировать силы граждан на юге Украины, которые могут ориентироваться на опыт жителей Крыма, передает слова Мурадова РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.