Врач-терапевт Алексеева развеяла популярный миф об антибиотиках

Фото: unsplash

Бесконтрольный прием антибиотиков может нанести большой вред организму. Кроме того, существует популярный миф, что эти средства подходят для профилактики вирусных инфекций. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-терапевт Людмила Алексеева.

— Прием антибактериальных средств с целью профилактики вирусных инфекций — это миф, не имеющий под собой никакой реальной почвы, потому что цель антибиотика — это бактериальная клетка. Если в организме ее нет, то прием препарата будет только разрушать и губить вашу полезную и хорошую микрофлору, — пояснила врач.

Кроме того, она рассказала, что многие люди до сих применяют антибиотики для лечения кашля, простуды и гриппа, однако таким образом они только вредят и без того ослабленному болезнью организму.

До этого врач-терапевт высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кожевникова развеяла популярный миф о лечении уколами и таблетками.

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда срочно требовалась медицинская помощь. Именно для таких экстренных случаев нужно иметь домашнюю аптечку. Какие препараты первой необходимости должны в ней быть, чтобы своевременно оказать помощь до прихода врача, — в материале «Вечерней Москвы».