Трамп назвал политиков внутри страны самой большой угрозой для Штатов

Фото: Whitehouse

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что самую большую угрозу для США представляют политики внутри страны.

— Угроза для нас исходит не снаружи, а от больных и радикальных политиков, которые, зная или не зная, хотят уничтожить нашу страну, — заявил экс-глава государства.

Он добавил, что эта угроза гораздо более масштабная, нежели Россия и Китай.

Он также посоветовал народу повлиять на конгресс на промежуточных выборах в текущем году, передает РИА Новости.

До этого экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что сегодняшняя американская власть несет ответственность за высокую инфляцию и рост цен на бензин, а нынешний президент Штатов Джо Байден лично убил «американскую мечту». По словам бывшего президента, он мог бы предотвратить российскую спецоперацию на Украине, если бы в настоящее время был у власти.

В свою очередь ведущий программы The Next Revolution на телеканале Fox News Стив Хилтон заявил, что ни один лидер США не наносил стране столько ущерба, сколько нанес Байден.