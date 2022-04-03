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Названы меры поддержки, которые были приняты в столичной строительной отрасли за неделю

Полина Долганова

Город
Названы меры поддержки, которые были приняты в столичной строительной отрасли за неделю
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На текущей неделе в столице приняли ряд новых мер поддержки строительной отрасли.

Так, например, стало известно, что программа льготной ипотеки продолжит действовать в Москве.

Кроме того, в городе упростили правила изменения условий государственных контрактов в отрасли строительства. Благодаря этой мере девелоперы смогут оперативно реагировать на изменения ситуации на рынке. Ограничения по сроку и количеству изменений были отменены, до этого менять существенные условия документа можно было только раз.

Также инновационные предприятия, которые работают в сфере строительства, теперь смогут получать гранты на приобретение оборудования, рассказали на сайте мэра Москвы.

Столица оперативно реагирует на изменения в сфере экономики. Об этом в субботу, 26 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, власти города уже огласили несколько мер поддержки населения в условиях санкционных мер. Правительство также обеспечивает поддержкой строительную отрасль.

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