Названы меры поддержки, которые были приняты в столичной строительной отрасли за неделю
На текущей неделе в столице приняли ряд новых мер поддержки строительной отрасли.
Так, например, стало известно, что программа льготной ипотеки продолжит действовать в Москве.
Кроме того, в городе упростили правила изменения условий государственных контрактов в отрасли строительства. Благодаря этой мере девелоперы смогут оперативно реагировать на изменения ситуации на рынке. Ограничения по сроку и количеству изменений были отменены, до этого менять существенные условия документа можно было только раз.
Также инновационные предприятия, которые работают в сфере строительства, теперь смогут получать гранты на приобретение оборудования, рассказали на сайте мэра Москвы.
Столица оперативно реагирует на изменения в сфере экономики. Об этом в субботу, 26 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, власти города уже огласили несколько мер поддержки населения в условиях санкционных мер. Правительство также обеспечивает поддержкой строительную отрасль.