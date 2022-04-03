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Сербы в Москве поучаствовали в автопробеге в поддержку России

Александр Афонин

Общество
Сербы в Москве поучаствовали в автопробеге в поддержку России
Фото: RT

Сербы в Москве приняли участие в автопробеге в поддержку России. Колонна автомобилей с сербскими и российскими флагами двигалась по столице.

Акция завершилась митингом у американского посольства.

— Мы пришли поддержать наших ребят русских. Они нас всегда поддерживали — мы братья. Нас бомбили, поэтому мы пришли к американскому посольству, — рассказал один из участников мероприятия.

Видео: RT

Минобороны сообщило, что Россия доставила на Украину почти 7,5 тысячи тонн гумпомощи. Также стало известно, что на Украине уже проведены 733 гуманитарные акции. Так, за истекшие сутки провели девять подобных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

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