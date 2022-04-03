Грузия заверила, что не присоединится к санкциям против России

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Власти Грузии не будут вводить экономические санкции в отношении России, так как действуют исходя из национальных интересов. Об этом сообщил в воскресенье, 3 апреля, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

— Введение экономических санкций с нашей стороны не произойдет, и я хочу еще раз пояснить, что этим заявлением, этим решением наша команда и лично я руководим страной, исходя из национальных интересов народа, — сказал он.

Премьер добавил, что ни у кого не получится переубедить его и поменять позицию по этому вопросу.

25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что страна не намерена вводить политические и экономические санкции против России. Решение обусловлено собственными национальными интересами.

До этого страны Евросоюза приняли решение о введение пакета санкций в отношении России за принятие Донецкой и Луганской народных республик. Уточняется, что ограничительные меры ввелись против депутатов, проголосовавших за признание ДНР и ЛНР.