Движение транспорта на 72-м километре МКАД восстановили после ДТП

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Россия, Москва, МКАД, 72-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 72-го километра МКАД, в районе съезда на Новокуркинское шоссе, восстановлено движение. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 3 апреля.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в районе съезда на Новокуркинское шоссе на внутренней стороне 72-го километра МКАД. Произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего движение в сторону развязки с Ленинградским шоссе осуществлялось по двум полосам из пяти.

Ранее стало известно о ДТП на улице Алабяна. Водитель не справился с управлением, наехал на препятствие и выехал на тротуар.

В воскресенье, 3 апреля, произошло еще одно ДТП. Автомобиль съехал в подземный пешеходный переход в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. В переходе в момент аварии никого не было. В машине находились двое, их осмотрели медики.