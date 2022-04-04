Сербские баскетболисты отказались поддерживать Украину перед игрой в Евролиге

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Скандал произошел в матче Евролиги между литовским клубом «Жальгирис» и сербской командой «Црвена Звезда», который проходил в воскресенье, 3 апреля, в Литве. Баскетболисты из Сербии отказались проводить акцию в поддержку Украины.

Перед игрой оба клуба должны были взять в руки украинский флаг, но сербские спортсмены отказались это делать. В результате акция удалась только наполовину.

На протяжении всей игры фанаты «Жальгириса» оскорбляли сербских баскетболистов. Они принесли на сектор флаг НАТО и размахивали перед игроками и фанатами «Црвены Звезды». Также литовские болельщики размахивали флагами Украины перед исполнением штрафных сербскими баскетболистами, сообщил Telegram-канал OFNEWS.

Матч завершился со счетом 103:98 в пользу литовского клуба.

Итальянская сборная по баскетболу отказалась играть с командой из России в рамках отбора на чемпионат мира по баскетболу в том случае, если сборную РФ допустят к матчу.