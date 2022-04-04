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Коллекция Московского зоопарка пополнилась дымчатыми леопардами

Араз Салехов

Город
Коллекция Московского зоопарка пополнилась дымчатыми леопардами
Фото: Пресс-служба Московского зоопарка
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В Московском зоопарке впервые за последние 50 лет появились дымчатые леопарды — пятнистые сестры Кари и Канти. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы

— Сперва Кари и Канти прятались в укрытиях и не высовывались, если чувствовали рядом человека. Постепенно кошки стали привыкать к постоянному присутствию сотрудников. Наши зоологи могут найти подход даже к самым осторожным зверям: они говорят тихо, ласково, а в процессе общения угощают питомцев чем-нибудь очень вкусным, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, самок нетрудно различить в силу разной внешности и характеров. Она отметила, что при температуре 10–15 градусов тепла кошки выйдут в открытую часть своего вольера, говорится в сообщении.

Также стало известно, что в столичном зоопарке родился детеныш капуцина-плаксы. Уточняется, что малыш родился у самца Матроса и самки Нори. Большую часть времени детеныш пары пока находится на спине матери.

Помимо этого, в Московском зоопарке появились на свет два детеныша львинохвостого макака. Уже сейчас посетители могут посмотреть на все семейство.

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