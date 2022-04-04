Москвичам рассказали об истории названий некоторых станций МЦД-1

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Жителям Москвы расшифровали названия некоторых станций первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Так, горожане узнали, что название станции Лобня исходит от балтского loba, lobas — долина, русло реки. Уточняется, что у этой скромной речки несколько родственных имен: в низовьях она называется Лобней, в среднем течении — Альбой, а в верхнем — Большой Лопастью.

К примеру, станция Марк названа в честь промышленника и мецената Гуго Марка. Он происходил из рода Вогау-Марков, которые являлись состоятельными московскими немцами. При этом станцию Немчиновка с первого взгляда тоже можно отнести к немецкой культуре, однако ее назвали в честь предпринимателей братьев Немчиновых, которые в начале 1870-х купили земельный участок рядом с железной дорогой в районе Одинцова.

С остальными значениями станций МЦД-1 можно будет ознакомиться на портале мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что строительство станции Петровско-Разумовская на маршруте МЦД-1 завершено на 25 процентов. По его словам, на объекте возведут крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, первый и третий маршруты Московских центральных диаметров, а также несколько маршрутов наземного общественного транспорта.