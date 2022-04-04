Госдума возобновила личный прием граждан

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В Государственной думе возобновляют личный прием граждан, уже сегодня его проведут депутаты всех думских фракций. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе палаты.

— В Государственной думе возобновлен личный прием граждан. 4 апреля его проведут депутаты всех пяти фракций Госдумы, — говорится в сообщении.

Также в документе отметили, что ранее подобные встречи проводились в дистанционном формате из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. Там же подчеркнули, что данное решение было принято Советом Думы по поручению председателя палаты Вячеслава Володина, сообщает ТАСС.

В пятницу, 1 апреля, стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составил в столице 42,2 процента. Согласно его данным, первым компонентом вакцинировалось 7 426 920 москвичей. При этом полную вакцинацию от коронавируса прошли 7 078 824 жителя города.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что в России снижается уровень заболеваемости ковидом. Однако он считает, что прогнозировать, когда произойдет новый всплеск заболеваемости, пока сложно, даже несмотря на наличие сведений о появлении нового штамма.