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Более 740 тысяч россиян узнали размер своей будущей пенсии

Араз Салехов

Общество
Более 740 тысяч россиян узнали размер своей будущей пенсии
Фото: pixabay.com

Более 740 тысяч россиян получили уведомления о размере будущей пенсии. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

— На сегодняшний день данные о сформированной на текущий момент пенсии и о размере пенсионных накоплений получили уже более 740 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Уточняется, что гражданам начали сообщать о пенсионных правах в части страховых пенсий по старости и пенсионных накоплений с 2022 года. Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале госуслуг. Данные будут поступать раз в три года, сообщает сайт ПФР.

Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин в беседе с «ВМ» рассказал, кого коснется индексация пенсий с 1 апреля. Он отметил, что на социальную пенсию могут рассчитывать граждане, которые в силу разных причин не имеют права на получение страховой пенсии.

Также стало известно, что в 2021 году почти 12 тысяч горожан оформили пенсию в офисах «Мои документы». Лидерами по количеству принятых заявлений о назначении пенсии стали районные центры госуслуг в Кунцеве, Марьине, Можайском, а также во флагманском офисе в ЮАО.

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