Эксперт объяснил, кого коснется индексация пенсий с 1 апреля

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С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии на 8,6 процента. О том, какие категории граждан получают этот вид пенсии и каков ее размер, «Вечерней Москве» рассказал замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

По его словам, на социальную пенсию могут рассчитывать граждане, которые в силу разных причин не имеют права на получение страховой пенсии. Например, им не хватает необходимого трудового стажа и пенсионного коэффициента. В настоящее время для получения пенсии по старости необходимы стаж не менее 15 лет и коэффициент не менее 30 пунктов (проверить состояние своего лицевого счета можно на портале госуслуг — прим. «ВМ»).

— Важно понимать, что социальную пенсию начинают выплачивать на пять лет позднее, чем обычную, и она, как правило, меньше. Кроме того, такая пенсия выплачивается не за счет страховых взносов и не из доходов Пенсионного фонда, а напрямую из средств государственного бюджета, — обратил внимание эксперт.

Размер социальной пенсии по старости — фиксированный. На данный момент — 5034 рубля. Однако на самом деле размер пенсии больше, так как ее каждый год индексируют и поднимают до уровня прожиточного минимума в субъекте РФ за счет социальной доплаты. Таким образом, конечная сумма социальной пенсии зависит от региона.

— Во всех регионах идет доплата до прожиточного минимума. Этот факт, по сути, компенсирует разницу между страховой и социальной пенсиями. В регионах с высоким прожиточным минимумом такая разница может быть несущественной, — объяснил Горлин.

Так, в Москве на 2022 год прожиточный минимум для пенсионеров составляет 14 009 рублей, для трудоспособного населения — 21 371 рубль, для детей — 16 174 рубля.

Получать социальную пенсию могут и другие категории граждан: несовершеннолетние инвалиды, дети до 18 лет по потере кормильца и другие. Все условия назначения социальной пенсии можно прочитать здесь.

По данным Минтруда, для индексации социальных пенсий из федерального бюджета в 2022 году выделили 33,7 миллиарда рублей. Индексация затронет около четырех миллионов граждан.

О том, каких еще нововведений ждать гражданам России в апреле этого года, — в материале «ВМ».