В Москве создается единая электронная картографическая основа

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Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ведет работу по созданию федеральной сети геодезических станций (ФСГС) в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Об этом сообщил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов во время совещания с фондодержателями пространственных данных столицы.

Проект позволит интегрировать государственные и частные дифференциальные геодезические станции в единый центр обработки данных, отметил он.

Самой крупной дифференциальной сетью на территории столицы является система навигационно-геодезического обеспечения Москвы (СНГО), созданная Мосгоргеотрестом.

— Разработанная в Москве система — одна из наших гордостей. Сейчас в нее входит 21 базовая станция. Это прекрасно работающая и высокоточная измерительная система, которая полностью охватывает территорию Москвы и примыкающих к ней районов Подмосковья, — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, благодаря минимизированной до нескольких сантиметров погрешности определения объектов специалисты могут в реальном времени выполнять геодезические и землеустроительные работы. Княжевская отметила, что распространение подобных технологий на территории всей страны принесет пользу жителям и участникам строительного процесса, пишет официальный сайт мэра Москвы.