Сотрудницы банка подозреваются в хищении 20 миллионов в Ростовской области

Фото: МВД Медиа

В Ростовской области полицейскими задержаны подозреваемые в хищении крупной денежной суммы из банка. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратилась представитель банка. Она рассказала, что в офис кредитно-финансовой организации проник злоумышленник, лицо которого было скрыто под черной маской с прорезями для глаз.

Ворвавшийся угрожал оружием всем присутствующим в здании, после чего похитил из кассы крупную сумму денег и скрылся.

— В ходе предварительного расследования и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к совершению противоправного деяния могут быть причастны две работницы кредитной организации. Имеются основания полагать, что при их участии на счета сообщников было перечислено свыше 20 миллионов рублей. Чтобы скрыть это, фигуранты предложили своему знакомому за денежное вознаграждение инсценировать разбой, — заявила Волк.

Видео: МВД Медиа

Она добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой» — прим. «ВМ»). Подозреваемые, в числе которых и две работницы банка, заключены под стражу.

31 марта сообщалось о том, что мошенник притворился сотрудником правоохранительных органов и обманом украл у пенсионерки 1949 года рождения более трех миллионов рублей.