Пожар произошел в административном здании РЖД в центре Москвы

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Россия, Москва, Пантелеевская улица Карта всех событий

Пожар произошел в административном здании РЖД. Об этом в понедельник, 4 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Возгорание началось по адресу Пантелеевская улица, дом 30. По данным пресс-службы ведомства, людей в здании быть не должно.

— Площадь пожара уточняется, — рассказали в пресс-службе.

Также добавили, что в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

В воскресенье, 3 апреля, в одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН произошло возгорание. По данным источника, на этаже, где начался пожар, наблюдалось большое скопление людей.

По данным МЧС России, пожар удалось потушить на площади 25 квадратных метров. Пожарные спасли 12 человек.

Позже выяснилось, что причиной возникновения огня стало возгорание чайника.