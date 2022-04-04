Бочкарев: Завершились основные работы по реконструкции стадиона «Москвич» в Текстильщиках

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

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В московском районе Текстильщики были завершены основные строительные работы, связанные с реконструкцией стадиона «Москвич». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В районе Текстильщики завершились основные работы по реконструкции стадиона «Москвич». По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, — заявил он.

По его словам, на данном этапе идет подготовка документов, которые позволят оформить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Заммэра также отметил, что сохранение такого объекта и одновременно его преобразование являются важной и непростой задачей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, он рассказал о завершении реконструкции здания кинотеатра «Киргизия» в столичном районе Новогиреево. Оно расположено по адресу Зеленый проспект, дом 81. Уточняется, что здание расширили и заменили несущие строительные конструкции.

Также Бочкарев заявил, что на станции «Варшавская» продолжаются архитектурно-отделочные работы. Колонны на станции будут отделывать темным мрамором, путевые стены — панелями из мрамора белого цвета. Кроме того, на путевых стенах разместят декоративные панно на историческую тему.