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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Волоколамске

Елена Самойлова

Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Волоколамске
Фото: ГСУ СК России по Московской области

По факту ДТП в Волоколамске, где погибло двое человек, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 4 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Представитель ведомства уточнила, что уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель двоих человек.

Кроме того, в СК уточнили некоторые обстоятельства этой аварии.

— По предварительным данным, на трассе М9 в Волоколамском городском округе пассажирский автобус упал с эстакады, в результате двое пассажиров погибли, еще восемь пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, — пояснила Врадий.

Она добавила, что в настоящее время на месте работают следователи и криминалисты.

Напомним, инцидент произошел утром 4 апреля. Прокуратура организовала проверку в связи с данным ДТП.

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