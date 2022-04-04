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В Подмосковье продолжат работу по улучшению качества обслуживания в поликлиниках

Ирина Игнатенко

Общество
В Подмосковье продолжат работу по улучшению качества обслуживания в поликлиниках
Фото: mosreg.ru

В Подмосковье продолжат работу по улучшению первичного медицинского звена о.б этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Мы активно ведем ремонт поликлиник и стационаров. Нам нужно в этом году сделать очень заметный прорыв в наведении порядка в первичном звене, — отметил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что это касается формы и состояния поликлиник, а также оборудования и кадров.

Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжают приводить в порядок медучреждения. В них создают комфортные условия для пациентов и врачей, приводят объекты здравоохранения к единому стандарту. В поликлиниках появляются зоны комфортного ожидания, бесплатный WI-FI, электронные табло с расписанием врачей, удобная навигация, передает РИАМО.

Специалисты начали отделку помещений в строящейся в столичном районе Строгино взрослой поликлинике на 750 посещений с травмпунктом. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

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