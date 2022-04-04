Сотрудники спецслужб задержали хранившего взрывчатку сторонника украинских неонацистов

Фото: depositphotos

Сотрудники УФСБ задержали сторонника украинских неонацистов. Его обвиняют в незаконном хранении взрывных устройств и взрывчатых веществ. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным следствия, житель г. Алушты Республики Крым, 1982 года рождения, хранил в своем доме самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов. В отношении него было возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей ч. 1 ст. 222.1 УК РФ — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Помимо этого, в ходе обыска у мужчины обнаружили пистолет, тротил, порох, а также иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности, сообщает ТАСС.

Сотрудники Росгвардии сумели предотвратить теракт в Киевской области в месте выдачи гуманитарной помощи населению. Взрывное устройство было сделано из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса. Уточняется, что сотрудники ведомства обезвредили бомбу.

В субботу, 2 апреля, Следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела по факту совершения украинскими военными теракта на территории Белгородской области. Дело возбуждено по статье: «Террористический акт».